AB'ye göçmen akını son 5 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2018'de giren göçmen sayısının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi. Rapora göre AB'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı 2017'ye göre yüzde 25 oranında azaldı.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yıllık raporuna göre, düzensiz göçmen sayısındaki düşüşün ana nedeni Orta Akdeniz rotasından İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 2017'ye göre yüzde 80 düşüşle yaklaşık 23 bine gerilemesi.

AB ülkelerine 2018'de ulaşan düzensiz göçmen sayısının son 5 yılın en düşük seviyesi olan 150 bin civarında olduğu belirtilen raporda, İspanya'ya ulaşan göçmen sayısının ise 2018'de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 57 bine ulaştığı kaydedildi.

Kadınların oranı yüzde 18

Rapora göre, 2018'de AB'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yüzde 18'ini kadınlar oluşturuyor.

AB'ye ulaşan her beş düzensiz göçmenden birinin 18 yaşının altında olduğuna dikkat çekilen raporda, bunlardan 4 bininin ise ebeveynsiz olduğu ortaya kondu.