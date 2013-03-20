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Dünya

'AB'ye eroin Türkiye'den taşınıyor'

Europol'ün raporunda, Asya'dan AB'ye uyuşturucu maddeler ve insan kaçakçılığında Türkiye'nin ana nokta olduğu belirtildi

20 Mart 2013 09:18

Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol, Avrupa'ya uyuşturucu ve insan kaçakçılığının ana rotasının Türkiye'den geçtiğini belirtti.
 
Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol’ün, ‘Ciddi ve Örgütlü Suç Tehdidi Değerlendirmesi’ raporu yayınlandı.

Raporda, "Yoğun kolluk kuvveti odaklanmasına rağmen Türkiye'nin AB sınırları savunmasız kalmaya devam ediyor. Türkiye (uyuşturucu kaçakçılığında) arz ülkeleriyle AB'deki tüketim pazarlarını bağlıyor. AB'ye eroinin büyük bölümü Türkiye üzerinden taşınıyor ve Türk çeteleri tarafından kaynağından alınıp hedef pazarlara ulaştırılıyor" denildi.

Raporda, AB'de eroin kaçakçılığına Türk, Arnavut ve Pakistanlı çetelerin hakim olduğu belirtildi.

Europol raporunda, son dönemde kaçakçılık rotalarında değişiklikler görüldüğü kaydedilerek, "Türk gruplardan kaçınmak isteyen" eroin kaçakçılarının Afrika rotasını takip ettiği ya da Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden hava ve deniz yoluyla doğrudan AB'ye sevkiyatta bulundukları ifade edildi.

Avrupa'da aktif faaliyet gösteren 3 bin 600 suç örgütünü tespit eden Europol, çetelerin uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi geleneksel faaliyetlerine son dönemde artan oranda siber suçları ve ekonomik krizle birlikte marka ve ilaç taklitçiliğini eklediklerini bildirdi.

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