-AB'ye en çok dış ticaret fazlası ABD ve Türkiye'den BRÜKSEL (A.A) - 16.09.2011 - Avrupa Birliği bu yılın ilk yarısında en çok dış ticaret fazlasını ABD ve Türkiye'ye karşı verdi. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ilk 6 ayda en büyük pazarı olan ABD'ye, yüzde 13 artışla 128,8 milyar avro ihracat yapan AB karşılığında yine yüzde 13 artışla 93,5 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. Böylece AB'nin ABD'den elde ettiği dış ticaret fazlası geçen yılın aynı döneminde 31,1 milyar avroyken bu yılın ilk yarısında 35,3 milyar avroya ulaştı. 27 üyeli AB aynı dönemde, 5'inci büyük pazarı olan Türkiye'ye olan ihracatını yüzde 35 artışla 37,7 milyar avroya çıkarırken karşılığında gerçekleştirdiği ithalat yüzde 19 artışla 24,6 milyar avro oldu. Geçen yılın ilk yarısında Türkiye ile olan ticaretinden 7,3 milyar avroluk fazla elde eden AB, bu yılın aynı döneminde bu rakamı 13,1 milyar avroya çıkardı. AB, en büyük 10 ticaret ortağı arasında ABD ve Türkiye dışında 12,8 milyar avroyla İsviçre ve 0,1 milyar avroyla Hindistan'a da karşı dış ticaret fazlası elde ederken Çin'e 74,6 milyar avro, Rusya'ya 49,5 milyar avro, Norveç'e 24,3 milyar avro, Japonya'ya 10,9 milyar avro, Güney Kore'ye 2,5 milyar avro ve Brezilya'ya 1,6 milyar avro açık verdi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 18 artışla 743,2 milyar avro ihracat gerçekleştiren AB'nin bu dönemdeki ithalatı ise aynı oranda artarak 836,9 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin ilk 6 aydaki dış ticaret açığı da yüzde 18 artışla 93,7 milyar avro oldu. AB'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülke 128,8 milyar avroyla ABD, 65,6 milyar avroyla Çin, 58,8 milyar avroyla İsviçre, 49,9 milyar avroyla Rusya, 37,7 milyar avroyla Türkiye, 23,2 milyar avroyla Norveç, 23,1 milyar avroyla Japonya, 20,5 milyar avroyla Hindistan, 16,9 milyar avroyla Brezilya ve 15,5 milyar avroyla Güney Kore şeklinde sıralandı. AB'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler ise 140,2 milyar avroyla Çin, 99,4 milyar avroyla Rusya, 93,5 milyar avroyla ABD, 47,5 milyar avroyla Norveç, 46 milyar avroyla İsviçre, 34,1 milyar avroyla Japonya, 24,6 milyar avroyla Türkiye, 20,4 milyar avroyla Hindistan, 18,5 milyar avroyla Brezilya ve 18,1 milyar avroyla Güney Kore oldu.