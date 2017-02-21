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Dünya
Deutsche Welle

AB'ye eğitim reformundan kırık not

Almanya'daki bir vakfın yaptırdığı araştırma AB'nin eğitimde gerekli reformları yapamadığını ortaya çıkardı.

21 Şubat 2017 15:13

Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma Almanya'nın eğitim sisteminde önemli eksikliklerin olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma raporunda 2014 – 2016 yılları arasında çok sayıda reformun yürürlüğe sokulmuş olmasına rağmen genç mültecilerin eğitim sistemine entegrasyonunda başarılı olunamadığı belirtiliyor. Eğitimdeki başarının çocuk ve gençlerin sosyal konumlarının rol oynadığı da vakfın araştırmasında önemle vurgulanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genel olarak genç yabancıların eğitim sistemine intibaklarında açık verdiği belirtilen ‘AB Reform Barometresi' başlıklı araştırma bütün Avrupa'dan binin üzerinde bilim insanının katılımıyla hazırlandı.

Eğitimde hayat boyu öğrenmedeki reform düzeyinin yeterli olmadığı belirtilen araştırmada 10 AB ülkesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, 6 ülkede ise sosyal kökenin eğitim reformu üzerindeki nüfuzunun azaltılamadığı ifade ediliyor.

Eğitimde gerekli reformları ihmal eden ülkelerin başında Yunanistan, Litvanya ve İspanya geliyor. Britanya'da eğitim harcı alınması bilimciler tarafından dar gelirliler açısından önemli bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Bertelsmann Vakfı Direktörü Aart De Geus münferit ülkelerdeki reform açığının endişe kaynağı olduğunu ve AB ülkelerinde eğitimin verimini düşüren sosyal handikaplar kaldırılmadığı takdirde, ‘fakirlerin sınıf atlayamayacağını, sosyal eşitsizliğin ise kemikleşeceğini', söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/epd/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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