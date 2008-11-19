AB'ye damsız girilmez, kadın girişimciler desteklenmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, "İş hayatında çalışan 3 erkeğe karşılık 1 kadın, 15 girişimci erkeğe karşılıksa sadece 1 kadın girişimci var. AB'ye aday bir ülke olarak kadın eşitliğini sağlamalıyız. AB'ye damsız girilmeyeceğini söylüyorum. Mevcut durumda kadınların iş gücüne katılımı yeterli değil" dedi.



Türkiye'nin dört bir yanından kadın girişimciler, Avrupalı girişimcilerin deneyimlerini dinlemek için biraraya geldi. TOBB'un Gültepe'deki merkezinde dün yapılan toplantıda kadın girişimciler Avrupalı uzmanlardan eşitlik ve insan hakları, Avrupa'da kadın girişimciliğinin gelişimi gibi konular hakkında bilgi aldı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Türkiye'de sadece 73 bin girişimci kadın olduğunu ve bunun da yeterli olmadığını belirterek kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.



81 ilde 81 proje



Türkiye'de çok kısa sürede mesafe katedilebileceğini aktaran Bektaş, TOBB bünyesinde kurulan kadın girişimciler kurulunun bunu ortaya koyduğunu belirtti. Bir yıl önce kadın girişimci sayısını artırmak için yola çıktıklarını ve 73 ilde kadın girişimci kurulları oluşturduklarını dile getiren Bektaş, önümüzdeki yıl 81 ilde 81 projeyle 2 bin girişimci kadına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.



Kısa bir süre sonra fuarlara özel bir projeyi başlatacaklarını da aktaran Bektaş, "20 fuar şirketinin düzenlediği 167 fuarın hepsinde 5 kadın girişimciye ücretsiz fuara katılma olanağı sunulacak. Standın kurulması, aydınlatma ve nakliyeyi fuar şirketi sağlayacak. Böylece fuara katılma olanağı olmayan girişimci kadınlara ortam hazırlayacağız. Ayrıca yakın bir zamanda her ilde işgirişimcilik eğitimlerine başlıyoruz" dedi.



KOSGEB'in imalat sektöründekilere karşılıksız olarak verdiği krediyi kadınların da alması için bir yasa taslağı hazırladıklarını ve bunun mecliste görüşüleceğini anlatan Bektaş, "İmalat sektöründe kadın sayısı çok az. Yeni taslakla bu kredinin farklı sektörlere de verilmesine olanak tanıyacağız. Artık kadınlar da 40 bin YTL'lik bu destekten faydalanabilecek" diye konuştu. Bektaş, ayrıca Avrupa Birliği programları kapsamında kadın girişimciliği akademisi kurmayı planladıklarına dikkat çekti.



Kadın girişimci artmalı



Avrupa cinsiyet eşitliği mevzuatı konusunda bilgi veren İngiltere'den eşitlik ve insan hakları danışmanı Geraldine Scullion ise Avrupa'da cinsiyet ayrımcılığına yönelik hareketlerin yasa dışı kabul edildiğini söylerek "Mesela iş yerlerinde erkeklere sorulmayan 'Çocuğun hasta olursa ne yaparsın?, Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' gibi soruların kadına sorulması yasal değildir" dedi. Ancak kadınların hamilelik gibi özel durumları için bazı imkanlar sağlanması gerektiğini vurgulayan Scullion, bunların temel ve sosyal bir hak olarak algılanması gerektiğini belirtti.



Kadın girişimciliğinin gelişimi konusunda uluslararası danışmanlık yapan Fransa'dan Ruxandra Boros, kadın ve erkek girişimcilerin sayısında dengesizlik olduğuna dikkat çekti. Fransa'da tüm girişimcilerin sadece yüzde 30'unun kadın olduğunu dile getiren Boros, kadın girişimcilerin sermaye bulma gibi konularda erkeklere göre daha dezavantajlı olduğunu belirtti. Avrupa'da girişimcilikte bir akıl ve ruhun desteklendiğini dile getiren Boros, buna rağmen erkeklerin kadınlara göre iki kat daha fazla iş kurduğunu vurguladı.



2002-2006 yılları arasında Fransa'da kadınlar tarafından 92 bin işletme kurulduğunu dile getiren Boros, "2002-2006 yılları arasında kadın girişimcilerin ikiye katlandığını görüyoruz. Fransa'da kadınların üçte biri 2 bin eurodan az bir parayla iş kurmuşlar" dedi.

