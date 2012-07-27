'AB'ye belki biz vize koyarız'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, vize muafiyetinden AB'nin daha fazla istifade edeceğini iddia ederek, "Vize kalktıktan sonra Türkiye'ye iş aramaya gelen AB vatandaşlarına vize koymayı düşünebiliriz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle vize muafiyetinin Türkiye kadar AB ülkeleri için de gerekli olduğunu söyledi. Bozkır, "Vize kalktıktan sonra AB ülkelerinden Türkiye'ye iş aramaya gelecek AB üyesi vatandaşlar nedeniyle belki de biz vize koymayı düşünür hale geleceğiz" dedi.

Vize muafiyeti ile ilgili olarak Geri Kabul Anlaşması'nın Türkiye tarafından paraf edildiğini hatırlatan Bozkır, paraf edilmeyle ilgili bir mutabakatın olduğunu ve bu mutabakata uyulması gerektiğini altını çizdi.

Bozkır şunları söyledi: "Önce (AB) Komisyon'a, vizenin tamamen kaldırılması için vize görüşmesi yapma hakkı verilmesini talep ettik. Bu gerçekleşmeden de Geri Kabul Anlaşması'nı kabul etmeyeceğimizi bildirik. Hazır halde bekleyen anlaşma da o nedenle bugüne kadar geldi. Biz bunu paraf ederken bir mutabakat oldu. Komisyona bu yetki verildi. Ama şimdi bir yol haritası açıklanması gerekiyor. Ondan önce imza atılmaz. AB'nin mekanizmaları paraf ile imza arasını bir seneden önce tamamlayamaz. Dolayısıyla biz Geri Kabul Anlaşması'nı paralel yürüteceğiz. Gerçekten de Türkiye'nin hak etmediği bu vize uygulaması kaldırılmalıdır."

'AB üyeliğinde maddi çıkar görmüyoruz'

Türkiye'nin AB üyeliği için uzun zamandır arzulu bir şekilde uğraştığını dile getiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin artık AB üyeliğini bir "maddi çıkar" olarak görmediğini, üye olduğu takdirde Türkiye'nin AB değerlerini geliştirebilecek bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

'AB'nin sistemi kendine zarar veriyor'

"AB'nin kendi kurduğu sistemin zararını çeken bir konuma geldiğini" ifade eden Bozkır, Avrupa'nın Türk iş adamlarına ihtiyacı olduğunu işaret ederek, vize sorunu nedeniyle yatırımcıların Avrupa'ya gitmekten vazgeçebildiğini söyledi.