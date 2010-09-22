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ABUZER D'NİN BAĞLANTISI İNCELENİYOR İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 22:01

-ABUZER D'NİN BAĞLANTISI İNCELENİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında dün Nedret A. ile birlikte tutuklanan Abuzer D'nin, 5 kişinin öldüğü Halkalı'daki bombalı saldırıyla bağlantısının incelendiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütünün ''Amanoslar'' grubuna yönelik yapılan operasyonla yakalanan ve dün ''örgüt üyesi olmak'' suçundan tutuklanan Abuzer D'nin, Halkalı'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.  Abuzer D'nin, bombaların uzaktan patlatılması konusunda yeni bir teknik geliştirdiği ve bu tekniğin, cep telefonunun kapanma ihtimali nedeniyle telefona ait saat alarmının kurulmasını içerdiği öne sürüldü.  Şüpheli Abuzer D'nin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta'ya verdiği ifadede, ''Ben metropol bombacısıyım, bu şekilde yetiştirildim'' dediği öğrenildi. İfadesinde Antalya'daki patlamayı kabul ettiği belirtilen Abuzer D'nin, pişman olduğunu da söylediği kaydedildi.

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