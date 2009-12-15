Abu Dabi'den Dubai'ye 10 milyar dolarlık yardım

T24 - Geçtiğimiz ay borç erteleme talebi ile dünya piyasalarında endişeye yol açan Dubai’ye, komşusu Abu Dabi Emirliği’nden, 10 milyar dolarlık yardım aktarıldı. Gönderilen paranın 4.1 milyar dolarlık bölümünün devlete ait yatırım şirketi Dubai World’ün emlak bölümü olan Nakheel şirketinin vadesi gelen borcu için kullanılacak.



Toplam borcu 80 milyar doları bulan ve borç ödemeleri için erteleme isteyerek dünya piyasalarında endişe yaratan Dubai yönetimi, komşusu Abu Dabi Emirliği’nden 10 milyar dolar acil yardım aldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada “Abu Dabi yönetimi Dubai World’ün yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Dubai Finansal Yardım Fonu’na 10 milyar dolarlık kaynak aktarma kararı almıştır” denildi. Abu Dabi’den gelen yardımın 4.1 milyar dolarlık bölümünün devlete ait yatırım şirketi Dubai World’ün emlak bölümü olan Nakheel şirketinin vadesi gelen borcu için kullanılacağı belirtildi. Geri kalan 6 milyar dolarlık bölümün ise Dubai World’un 2010 yılı borçları için kullanılabileceği düşünülüyor. Dubai’nin bu ay 4.3 milyar dolar ve 2010 yılı ilk çeyreğinde 4.9 milyar dolar borç ödemesi bulunuyor.



Öte yandan Dubai yönetimine yakın kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankasının Dubai World’ü desteklemek için yerel bankalara nakit aktarımı yapabileceğini bildirdi. Dubai emirliği ayrıca, Dubai World’ün ileride yine alacaklılarıyla ödeme anlaşmazlığına düşmesi durumunda uygulanabilecek yeni bir iflas yasasının hazırlandığını duyurdu. Dubai yönetiminden bir kaynak, Dubai World’ün borcunu yeniden yapılandırmada başarısız olması halinde 14 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek bu yeni yasayla şirketin iflas talebinde bulunabileceğini kaydetti. Emirlik, Dubai World’ün 26 milyar dolarlık borcu ile Emirates havayolları gibi değerli varlıklarını daha önce birbirinden ayırmıştı.



İyi günler yakında



Dubai Yüksek Mali İşler Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed bin Sait el Maktum, yaptığı açıklamada Dubai’nin Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Abu Dabi yönetimi ile borç sorununa çözüm bulabilmek için yakın çalışma içinde olduğunu belirtti. Dubai’nin “piyasa kuralları ve uluslararası işletme prensipleri ile hem fikir olduğunu” dile getiren El Maktum, Dubai’nin güçlü bir finansal merkez olmaya devam edeceğini söyleyerek, “İyi günlerimiz gelmek üzere” açıklamasında bulundu.



Yardım haberi Dubai Borsası’nı zıplattı



Yardım haberi üzerine, Dubai Borsası yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Abu Dabi’nin Dubai’ye 10 milyar dolarlık yardımı sadece Dubai borsasına değil, tüm borsalara olumlu yansıdı. Avrupa’nın yanısıra ABD borsaları da Dubai’nin borç yapılandırması ile ilgili son haberlerin ardından yükselişe geçti. Marketwatch’a konuşan UBS analisti Saud Mesud, “Abu Dabi, Dubai’nin durumunu bir süre izledikten sonra müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu gördü” dedi.



Dünyanın en uzun gökdeleni



Yapımı beş yılda tamamlanan ve 4.1 milyar dolara mal olan Burj Dubai, 818 metrelik yüksekliği ile dünyanın en uzun gökdeleni. 4 Ocak 2010’da açılacak olan gökdelende 164 kat bulunuyor. 35 bin kişiyi barındırabilen Burj Dubai’de çift katlı ansansörler saatte 35 km hız yapıyor.