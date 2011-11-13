-Abu Dabi Grand Prix'si Hamilton'ın ABU DABİ (A.A) - 13.11.2011 - Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot, yarışı, en yakın takipçisi Fernando Alonso'nun 8.4 saniye önünde 1:37:11.886 ile ilk sırada tamamladı ve bu sezon 3. şampiyonluğunu etti. Ferarri'nin İspanyol pilotu Alonso'yu ise McLaren'in bir diğer sürücüsü Jenson Button takip etti ve Button, Abu Dabi'de podyuma çıkma başarısını gösteren 2. İngiliz pilot oldu. Sezon şampiyonluğunu garantileyen Red Bull pilotu Sebastian Vettel ise spin atarak pist dışına çıktı ve bu nedenle yarışı tamamlayamadı. Aracının sağ arka tekerleği zarar gören gelen Vettel, pite girebilmesine karşın hasarın büyük olması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve bu sezon ilk kez bir yarışı tamamlayamamış oldu. Vettel, bu sonuçla hem Michael Schumacher'e ait 13 şampiyonluk rekorunu egale etme, hem de Abiu Dabi'de ''hat trick'' yapma şansını kaybetti. -Pilotlar klasmanı- 1. Sebastian Vettel (Almanya) 374,0 2. Jenson Button (İngiltere) 255,0 3. Fernando Alonso (İspanya) 245,0 4. Mark Webber (Avustralya) 233,0 5. Lewis Hamilton (İngiltere) 227,0 6. Felipe Massa (Brezilya) 108,0 7. Nico Rosberg (Almanya) 83,0 8. Michael Schumacher (Almanya) 76,0 9. Vitaly Petrov (Rusya) 36,0 10. Nick Heidfeld (Almanya) 34,0 11. Adrian Sutil (Almanya) 34,0 12. Kamui Kobayashi (Japonya) 28,0 13. Jaime Alguersuari (İspanya) 26,0 14. Paul di Resta (İskoçya) 23,0 15. Sebastien Buemi (İsviçre) 15,0 16. Sergio Perez (Meksika) 14,0 17. Rubens Barrichello (Brezilya 4,0 18. Bruno Senna (Brezilya) 2,0 19. Pastor Maldonado (Venezuela) 1,0 -Takımlar klasmanı- 1. Red Bull 607,0 2. McLaren 482,0 3. Ferrari 353,0 4. Mercedes GP 159,0 5. Lotus-Renault 72,0 6. Force India 57,0 7. Sauber 42,0 8. Toro Rosso 41,0 9. Williams F1 5,0