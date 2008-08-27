Abramovich’ten ultimatom



Adeta yılan hikayesine dönen Robinho transferi için kulüpler arasında son bir kez görüşme yapılacak. Robinho’nun menajeri Wagner Riberio’nun her konuda anlaşma sağlandığını açıklamasına rağmen İspanyol ekibinin biraz daha bonservis ücreti koparabilmek için olayı yokuşa sürdüğü öne sürüldü. Riberio, Chelsea’nin yaptığı 33 milyon avroluk teklifin Madrid ekibi tarafından kabul edildiğini söylemişti.



Ancak Marca’nın haberine göre henüz tam anlaşma sağlanmadı ve Abramovich 37 milyon avroluk son bir teklif yaptıktan sonra teklifini tek kuruş artırmayacak. Konunun uzamasından oldukça rahatsız olan Rus iş adamı yaptığı bir konuşmada “Teklifi kabul ederler ya da anlaşma olmaz.” şeklinde konuşarak Calderon’a ultimatom gönderdi.



Transferin 33 milyon kapanması halinde bile Robinho bu yazın en pahalı transferi ünvanını eline geçirecek. Transferin gerçekleşmemesi durumunda ise Madrid ekibindeki kadro genişliğinden dolayı önümüzdeki sezon Robinho’nun değerinin düşeceği tahmin ediliyor.

