-Abramovich, Londra'da 90 milyon sterlinlik ev aldı LONDRA (A.A) - 28.08.2011 - Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Roman Abramovich, İngiltere'nin başkenti Londra'da 90 milyon sterlinlik lüks bir ev satın aldı. Premier League takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan ve mal varlığıyla sık sık gündeme gelen 44 yaşındaki Abramovich'in yeni evini Londra'nın batısındaki lüks bölgelerden biri olan Kensington Palace Gardens'da aldığı belirtildi. Rusya ve İsrail büyükelçiliklerinin de yer aldığı cadde, diplomatik koruma altında bulunuyor. 24 saat korunan caddede fotoğraf ve görüntü çekilmesine izin verilmiyor. Abramovich'in başkent Londra'nın Chelsea semtinde de 25 milyon sterlinlik bir evi bulunuyor. Rus iş adamı, Sunday Times gazetesinin bu yılki zenginler listesinde 10,3 milyar sterlinlik servetiyle 3. sırada yer almıştı.