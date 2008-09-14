Abramovich İstanbul'u Antalya'ya taşıdı!

İstanbul'da 8 ayda 4.8 milyon turist

Boğaz silüeti, Kız Kulesi ve Dolmabahçe Sarayı ile İstanbul'un kopyası durumunda olan Mardan Palas'ın yapımı 400 milyon dolara maloldu. Otel bu haliyle dünyanın en lüks oteli olma yolunda ilerliyor.Otelin giriş kapısı Dolmabahçe Sarayı'nın kapısıyla aynı inşa edildi. Otelin havuzunun ortasına ise Kız Kule'sinin bire bir örneği yapıldı. Otelin yanındaki araziye de 18 delikli golf sahası yapılacak. Golf sahasının 2009'da açılması bekleniyor.Antalya'da İstanbul'u aratmayacak olan bu otelin dışında 2 kilometrelik altın yaldzlı bahçe bulunuyor. Dolmabahçe Sarayı kapısından içeri girince Boğaz selüeti, Galata Kulesi, Beşiktaş İskelesi, Haydarpaşa Limanı, Kuleli Askeri Lisesi ve Kız Kulesi gelenleri karşılıyor.