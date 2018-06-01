Abramovich, gözünü Zidane'a dikti!

3 sezon üst üste Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız efsane Zinedine Zidane flaş bir kararla Madrid ekibinden ayrıldı.

İngiliz medyasına göre Londra ekibinin patrounu Rus milyarder Abramovich gözünü Real Madrid'den ayrılan Zidane dikti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, bu sezon beklentilerin altında kalınca koltuğu ilk sallanan isim Conte oldu.

Zidane'ın Real Madrid kariyeri sonrası ne yapacağı merak konusu. Chelsea'nin Zidane dışındaki alternatifleri ise Laurent Blanc ve Napoli'den ayrılan Sarri.