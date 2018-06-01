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Spor

Abramovich, gözünü Zidane'a dikti!

Zinedine Zidane'ın hangi takımın başına geleceği merak konusu

01 Haziran 2018 14:16

3 sezon üst üste Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız efsane Zinedine Zidane flaş bir kararla Madrid ekibinden ayrıldı.

İngiliz medyasına göre Londra ekibinin patrounu Rus milyarder Abramovich gözünü Real Madrid'den ayrılan Zidane dikti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, bu sezon beklentilerin altında kalınca koltuğu ilk sallanan isim Conte oldu.

Zidane'ın Real Madrid kariyeri sonrası ne yapacağı merak konusu. Chelsea'nin Zidane dışındaki alternatifleri ise Laurent Blanc ve Napoli'den ayrılan Sarri.

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