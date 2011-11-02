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Dünya

Abramoviç kendini savundu

Rus milyarder Roman Abramoviç, Boris Berezovsky’nin açtığı 6 milyar dolarlık alacak davasında kendisini savundu.

02 Kasım 2011 02:00



 T24-  Rus milyarder Roman Abramoviç, kendisine para sağdığı inek gibi davrandığını söylediği sürgündeki oligark Boris Berezovsky’nin açtığı 6 milyar dolarlık alacak davasında kendisini savundu.



Hürriyet'in haberine göre, Kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları reddeden Abramoviç, “Servetimi petrol ve silah kaçakçılığı yaparak kurmadım” savunmasını yaptı. Kendisinin Rusya’nın önde gelen isimlerinden biri olmasını sağladığını iddia eden Berezovsky’e karşı yaptığı savunmada Abramoviç şunları söyledi:


Putin’e yat almadım


“Rusya’da silah ticareti devletin kontrolünde yapılan bir iş ve devlet buradaki tek yetkili merci. Ben servetimi buradan kazanmış olamam. Benim için kimin zengin ve kimin fakir olduğunu söylemek gerçekten çok zor.”
Duruşmada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yat almadığını da belirten Abramoviç 1992 yılında adının karıştığı ve Rus işadamının ölümüyle sonuçlanan bir helikopter kazasıyla ilgili soruya da davanın cinayetten uzak bir sonuçla neticelendiğini hatırlatarak iddianın asılsız olduğunu savundu.


2.5 milyar dolar ödedi


Kişisel servetinin 20 milyar dolar olduğu tahmin edilen Abramoviç, daha önce Berezovsky ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “2001’de helikopterimle Fransa Alplerindeki bir tatil köyüne gidip Berezovskiy’e ilişkimizi bitirmek için 1 milyar dolar ödemeyi kabul ettim. Ama o hala bana para sağdığı inek gibi davranıyor. Berezovsky’nin benim servetimde hiç bir payı yoktur. Servetimi tamamen kendi çalışmam, emeğim ve aldığım risklerle yarattım. Ben onun bakıcısı değilim. Ona hem maddi hem maneci olarak destek vermek zorunda da değilim. Son 6 yılda kendisine 2.5 milyar dolar para verdim.”


Time’a manşet olmuştu


Times Dergisi’nin manşetten yayınladığı özel habere göre ise  İngiltere’nin en zengin ikinci ismi olan Abramoviç, Berezovsky’nin desteğiyle kendi iş imparatorluğunu kurdu. Haberde ayrıca Abramoviç’in ödemeleri parça parça yaptığı, buna gerekçe olarak da Çeçen suç örgüterinin misillemesi ile karşı karşıya kalmaktan korkması gösterildi.


Ay’a çıkmak için 150 milyon dolar ödedi


Mahkemede Abramovic’in kişisel serveti ile ilgili sorulara maruz kaldığı ve bazı sorulara gülerek cevap verdiği belirtildi.  Abramoviç’in  gülmesine neden olan iddialar şöyle sıralandı:

560 milyon dolara bir hava saldırılarından kaçabilen bir Boeing uçak ürettirdi.
Ay’a çıkmak için 150 milyon dolar ödedi.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yat hediye etti.
Bir öğle yemeği için 47 bin dolar ödedi.
40 bin sterlin ödeyip Londra’dan Bakü’ye suşi siparişi verdi.
Nükleer savaşta ayakta kalabilecek bir denizaltı yaptırdı.
2007 yılında, sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü’ne transfer edilen ünlü futbolcu Carlos Tevez’in alımında yolsuzluk yaptı.

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