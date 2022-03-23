Abramoviç'in Türkiye'ye yatırım yapabileceği iddiası

Rus multi-milyarder Roman Abromoviç'in "Solaris" adlı süper lüks yatının dün Bodrum'a demir atmasının ardından Abramoviç'e ait ikinci bir yat daha bugün Türkiye karasularına ulaştı. Uzunluğu 162,5 metre, genişliği 23 metre olan "Eclipse" adlı yat Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelerek Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine demir attı.

Demirören Haber Ajansı'na göre (DHA) Abramoviç'in korumaları, üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan yat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre de iki helikopter pisti ve dokuz güvertesinin yanı sıra yatta bir de füze savunma sistemi bulunuyor.

Bodrum'a demirleyen "Solaris" adlı 140 metrelik yat ise ilçede protesto gösterisiyle karşılaştı. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, yatın ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip eylem yaptı. Ukrayna bayrakları açan sporcular, "savaşa hayır" sloganı attı.

Abramoviç Türkiye'ye yatırım mı yapacak?

Diğer bazı Rus zenginlerle birlikte Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine eklenen Abramoviç'in mal varlığını korumak için yaptırım kararlarına katılmayan Türkiye'ye yatırım yapacağı yönünde bazı iddialar bulunuyor.

Abramoviç'in geçen hafta özel jetiyle Moskova'dan İstanbul'a gittiği tahmin ediliyor. İddianın kaynağı ise hava yolu takip sisteminin verilerinde söz konusu jetin geçen hafta İstanbul ve Moskova arasında üç gün içinde iki uçuş gerçekleştirdiğinin belirlenmesi.

Reuters haber ajansına konuşan Ankara'dan bir kaynak da Abramoviç'in Türkiye'de biraz iş yapmak ve bazı varlıklar satın almak istediğini söyledi. Başka Rus zenginlerin de yatırım için Türkiye'yi değerlendirdiğini kaydeden kaynak daha fazla ayrıntı vermedi.

Ankara'dan başka bir kaynak da Türkiye'nin yaptırım kararlarına katılmayı düşünmediğine dikkat çekerek zengin Rusların Türkiye'den varlık satın almasını ve yatırımlar yapmasını beklendiğini aktardı. Kaynak, ancak Rus oligarkların paralarını Türkiye'ye getirmeleri konusunda dikkatli davrandıklarını da sözlerine ekledi.

Abramoviç'in sözcüsü ise Reuters'in konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı.

Türkiye yaptırım kararlarına katılmıyor

AB, Abromoviç'i geçen hafta çok sayıda süper zengin Rus'la birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım listesine ekleme kararı almıştı. Yaptırım kararı uyarınca süper zenginlerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulurken AB ülkelerine girişleri de yasaklanmıştı. Yaptırım kararları Putin yönetimine destek veren süper zenginleri kapsıyor.

Türkiye ise ilkesel olarak yaptırımlara karşı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'nin Premier Ligi'nde yer alan futbol kulübü Chelsea'nın da sahibi olan Abromoviç'in 7 milyar 200 milyon dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Abromoviç, İngiltere tarafından da yaptırım listesine alınmadan önce Chelsea'yı satacağını açıklamıştı.