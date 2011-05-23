Abramoviç Ancelotti'nin görevine son verdi

T24 - Premier League kulübü Chelsea, menajer Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi.

Ligi ikinci bitiren ve sezonu kupasız kapatan Chelsea, Ancelotti ile yollarını ayırdı.

Roman Abramoviç'in kulübü satın aldığı 2003 yılından bu yana yedinci teknik direktörünü aramaya başlayan Chelsea, ligi şampiyon Manchester United'ın dokuz puan gerisinde kapatmıştı.

Chelsea'deki ilk sezonunda Premier League'i ve FA Cup'ı kazanan Ancelotti'nin sonunu hazırlayan olay Avrupa'daki başarısızlık oldu.



Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Londra kulübü, ligin son maçında Everton karşısında alınan 1-0'lık yenilgiden sadece iki saat sonra 51 yaşındaki İtalyan teknik adamın işine son verdiğini duyurdu.

Bu sezon lige üst üste beş galibiyetle giren ve bu maçlarda toplam 21 gol kaydeden Chelsea, Kasım ayından itibaren arka arkaya aldığı yenilgilerle zirveden uzaklaşmaya başladı.

Chelsea, ara transferde Liverpool'a 58 milyon euro ödeyerek Fernando Torres'i almasına rağmen şampiyonluk yarışına ciddi anlamda bir türlü ortak olamadı.

Milan'a iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Ancelotti'nin ismi son günlerde sık sık Roma ile anılıyor.





