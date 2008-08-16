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Spor

Abrahamyan'a kötü haber

Pekin Olimpiyatları'nda, İsveçli grekoromen güreşçi Ara Abrahamyan'ın 84 kiloda kazandığı bronz madalya, madalya törenindeki uygunsuz davranışı nedeniyle geri alınd

16 Ağustos 2008 03:00

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ara Abrahamyan'ın, madalya töreni sırasında sportmenliğin ruhuna aykırı davrandığını, bu nedenle bronz madalyasının geri alındığını ve oyunlardan diskalifiye edildiğini açıkladı.

 

Açıklamada, Abrahamyan'ın geri alınan madalyasının başka bir sporcuya verilmeyeceği belirtildi. Ermeni asıllı sporcu Abrahamyan, İtalyan Andrea Minguzzi ile yaptığı grup finali müsabakasında, hakemlerin puanlarını vermediğini iddia etmiş ve uzun süre itirazda bulunmuştu.

 

Minderden yenik ayrılan Abrahamyan, daha sonra bronz madalyayı kazanmasına karşın, madalya töreni sırasında, madalyasını minderin ortasına bırakarak protesto gösterisinde bulunmuştu.

 

Bu sıklette diğer bronz madalyayı Türk güreşçi Nazmi Avluca kazanmıştı.

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