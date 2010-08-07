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Dünya

AB: ''PAKET KABUL EDİLMELİ'' BRÜKSEL (A.A)

07 Ağustos 2010 17:43

-AB: ''PAKET KABUL EDİLMELİ'' BRÜKSEL (A.A) - 08.07.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin kısmi iptal kararına rağmen Türkiye'nin AB katılım müzakereleri açısından anayasa değişikliği paketinin referandumda kabul edilmesini istedi. AB Komisyonu sözcülerinden Ferran Tarradellas Espuny, Anayasa Mahkemesinin dünkü kararını not aldıklarını ve özellikle gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından konuyu daha ayrıntılı analiz edeceklerini bildirdi. Kararla ilgili ilk değerlendirmelerinde, anayasa değişikliği paketinde "Anayasa Mahkemesi ve HSYK'ya üye seçim yöntemi gibi sınırlı unsurların iptal edildiği" sonucuna vardıklarını kaydeden Tarradellas Espuny, "Anayasa değişikliği paketinin olumlu adım olduğu inancımızı, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından da korumaya devam ediyoruz" dedi. Ferran Tarradellas Espuny, Türkiye'nin, AB'nin yıllardır ilerleme raporlarında ve katılım ortaklığı belgesinde vurguladığı noksanlarını tamamlayabilmesi için anayasa değişikliği paketinin 12 Eylüldeki referandumda kabul edilmesi çağrısını yaptı.

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