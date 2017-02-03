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Spor

Aboubakar'lı Kamerun finalde

Kamerun finalde Mısır'la karşılaşacak

03 Şubat 2017 11:01

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Beşiktaşlı Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun, Gana'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Gabon'da düzenlenen  Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, kupayı dörder kez müzelerine götüren  Kamerun ile Gana karşılaştı.

Franceville kenti ile aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada, orta saha mücadelesiyle geçen ilk yarıda iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda daha etkili ataklar geliştiren  Kamerun, aradığı golü 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ile buldu. Dakikalar ilerledikçe çok oyuncuyla hücuma çıkan  Gana karşısında kontrataklarla etkili olan  Kamerun, 90+3'üncü dakikada Christian Bassogog ile ağları bir kez daha havalandırdı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

 

2. yarı oyuna girdi

 

Kamerun'da Spor Toto Süper Lig'de  Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar 74. dakikada oyuna dahil oldu.  Gana'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden  Sivasspor'un savunma oyuncusu  John Boye 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Mısır'ın finaldeki rakibi, Kamerun oldu. Final mücadelesi 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Üçüncülük maçı ise yarın aynı saatte Burkina Faso ile Gana arasında yapılacak.

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