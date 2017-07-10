Aboubakar'dan Beşiktaşlılar'ı üzecek açıklama

Geçen sezon Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve aşırı hareketlerine rağmen performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanan Kamerunlu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaşlılar'a kötü haber geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea'nin de ilgilendiği bilinen oyuncu, Ada'ya transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Swansea'den resmi olarak teklif aldığını belirten 25 yaşındaki Kamerunlu golcü, "Menajerime bu fırsatı kaçırmak istemediğimi söyledim. İngiltere'de oynamak hayalim" dedi.

Bu açıklama sonrasında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takıma adapte olduğu düşüncesiyle kadrosunda görmek istediği ismin ekonomik gerekçeler de düşünüldüğünde Swansea forması giymeye yakın olduğu düşünülüyor.

25 yaşındaki Kamerunlu golcü, geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 29 gol ve 7 asiste imza atarak başarılı bir performans sergilemişti.