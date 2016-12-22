Aboubakar topun ağzında

Mario Gomez’in Wolfsburg'a transfer olmasının ardından kadroya dahil edilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta bekleneni veremedi.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçında girdiği pozisyonları inanılmaz şekilde harcayan Kamerunlu forvet, 54. dakikada oyundan alındı.



Siyah-beyazlı yönetim, kötü performansıyla hiç memnun etmeyen Aboubakar'ın bonservisini almaktan vazgeçmenin eşiğinde.



Ocak ayında Afrika Kupası'na gideceği için takımını ikinci yarının ilk haftalarında yalnız bırakacak olması da, Kamerunlu oyuncunun ‘İstenmeyen adam' durumuna düşmesinin bir diğer sebebi.