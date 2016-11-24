Aboubakar: Porto'ya geri dönmeyeceğim

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, kişisel sebeplerden dolayı Porto'ya dönmeyi düşünmediğini ifade etti.

Karşılaşmanın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, "Zaten zor olan maç daha da zor bir hale geldi. Sağlam bir oyun ortaya koyduk, mental açıdan önemli bir sınav verdik. Taraftarlar takımı cesaretlendirmek için pes etmediler, çok büyük bir katkıda bulundular. Biz de onların bu duygularına karşılık verdik ve 3-0'dan geri döndük." şeklinde değerlendirme yaptı.

Bu arada, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, bonservisinin bulunduğu Porto'ya geri dönmeyeceğini söyledi. Kamerunlu oyuncu, "Kişisel sebeplerden dolayı Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.