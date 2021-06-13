Aboubakar ile anlaşan Al Nassr'dan Ghezzal açıklaması

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile çok fazla anılan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kulübü, geçen sezona damga vuran yıldız oyuncu Rachid Ghezzal hakkında açıklama yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımı önce Anderson Talisca'yı ardından Beşiktaş 'tan ayrılan Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Beşiktaşlı oyuncularla adı anılan Al Nassr'ın bu kez Rachid Ghezzal için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde Cezayirli futbolcunun kulübü Leicester City ile Al Nassr'ın ön protokol imzaladığı yazılmıştı. Fakat Al Nassr kulübü bu transferi yalanladı ve iddia edildiği gibi Ghezzal'ın transfer planları içerisinde olmadığını açıkladı.