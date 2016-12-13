Aboubakar, Gomez ve Demba Ba'yı arattı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig’de şu ana dek sadece 2 gol atarak kendisinden önce forma giyen Mario Gomez ve Demba Ba’nın gerisinde kaldı.



Siyah-beyazlı kulübün sezon başında Portekiz’in Porto ekibinden kiralık olarak kadroya dahil ettiği Aboubakar, Spor Toto Süper Lig’de etkisiz bir performans sergiledi.

Sadece iki golü var



Transferinin ardından siyah-beyazlı formayı ilk kez 3. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında giyen Kamerunlu oyuncu, şu ana dek Süper Lig’de sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 12 karşılaşmada şans bulan Aboubakar, ilk golünü 8. haftadaki Antalyaspor maçında atarken, 11. haftada ise Adanaspor karşısında fileleri havalandırdı.

Mario Gomez’in gerisinde

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta geçen sezon önemli işlere imza atan Alman forvet Mario Gomez’in performansının çok gerisinde kaldı.



Gomez’in takımdan ayrılmasının ardından bu oyuncuya alternatif olarak kadroya dahil edilen Aboubakar, 14. hafta itibarıyla sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Attığı gollerle Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez ise 14. haftada 10 gole ulaşmıştı.

Demba Ba 8 gol attı

Aboubakar, geride kalan iki sezonda tercih ettiği forvet oyuncularından önemli destek alan Beşiktaş’ta 2014-2015 sezonunda görev yapan Demba Ba’yı da arattı. Mario Gomez gibi sezon başladıktan sonra transfer edilen ve bir sezon forma giyen Demba Ba, 14. hafta sonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.