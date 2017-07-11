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Spor

Aboubakar gelecek planlarını açıkladı!

"Porto’ya döndüğüm için çok mutluyum; karşılama çok sıcaktı"

11 Temmuz 2017 16:27

Beşiktaş'a geçen sezon Porto'dan kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı taraftarlar, yönetim ve Şenol Güneş'in beğenisini kazanan Vincent Aboubakar'dan Beşiktaşlılar'ı üzecek açıklamalar geldi. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Porto'ya dönen Kamerunlu golcü, burada mutlu olduğunu ve şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi.

Portekiz ekibinin yeni sezon kampında basına konuşan 25 yaşındaki golcü, şunları kaydetti:

"Porto’ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama çok sıcaktı, beni çok sevindirdi. Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum"

"Hedefim Porto ile şampiyonluklar kazanmak"

"Sergio Conceiçao'yu henüz tanımıyorum ama ilk izlenim olarak çok gelişime önem veren iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim"

"Hedefim Porto ile şampiyonluklar kazanmak. Bunu bu sezon başaracağımızı düşünüyorum. Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız.

Beşiktaş'taki performansıyla beğeni toplayan Kamerunlu oyuncu, dün de menajeri aracılığıyla İngiliz ekibi Swansea City'nin ilgisinden memnuniyetini ve Premier Lig'de oynamak istediğini iletmişti.

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