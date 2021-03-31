Aboubakar'da sakatlık şüphesi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayabilir. Kamerun milli takımının Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan golcü oyunucunun durumu İstanbul'da yapılacak kontrolleri sonrası netlik kazanacak.
Milli takım kampı için ülkesine giden 28 yaşındaki futbolcu, Kamerun-Ruanda maçında sakatlık yaşadı.
Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Golcü oyuncu, sakatlığının ciddi olaması durumunda siyah beyazlıların Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. (NTV Spor)