Aboubakar coştu; Porto 3 puana koştu

Beşiktaş’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto, Monaco’yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Miguel Layun kaydetti.

31. dakikada Aboubakar, gol perdesini Süper Lig’den alışık olduğumuz, kendine has şekliyle açtı. Kamerunlu golcü çok yakın mesafeden kaleciyi nişanladı, seken topta çok sert vurdu ve golü yaptı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

69’da Moussa Marega ve Aboubakar muazzam bir kontraya çıktı. Marega dribling yaparken yanından ‘ok gibi’ fırlayan Aboubakar ofsayta da kalmadı; Monaco’yu çaresiz bırakan ikili, Aboubakar’ın ayağından bir gol daha buldu: 0-2.

Maç boyu elinden gelen her şeyi yapan ancak gol atacak şansı bulamayan Marega, 89’da Monaco kalesinin önüne adeta kamp kurdu ve arkadaşlarını da çağırdı. Malili futbolcu kendisi atamasa da, Miguel Layun’a ‘al da at’ diye pası verdi ve Layun da bu ikramı geri çevirmedi: 0-3.

Bu sonuçla Porto, 6 puanlı lider Beşiktaş’ın ardında 3 puanla 2. sırada yer aldı. Monaco ve Leipzig ise ikinci hafta sonunda 1’er puanda kaldı.