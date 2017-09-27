T24 LogoT24 Logo
Spor

Aboubakar coştu; Porto 3 puana koştu

Porto, grupta Beşiktaş'ın ardında 2. sıraya yerleşti

27 Eylül 2017 12:50

Beşiktaş’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto, Monaco’yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Miguel Layun kaydetti.

31. dakikada Aboubakar, gol perdesini  Süper Lig’den alışık olduğumuz, kendine has şekliyle açtı. Kamerunlu golcü çok yakın mesafeden kaleciyi nişanladı, seken topta çok sert vurdu ve golü yaptı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

69’da Moussa Marega ve Aboubakar muazzam bir kontraya çıktı. Marega dribling yaparken yanından ‘ok gibi’ fırlayan Aboubakar ofsayta da kalmadı; Monaco’yu çaresiz bırakan ikili, Aboubakar’ın ayağından bir gol daha buldu: 0-2.

Maç boyu elinden gelen her şeyi yapan ancak gol atacak şansı bulamayan Marega, 89’da Monaco kalesinin önüne adeta kamp kurdu ve arkadaşlarını da çağırdı. Malili futbolcu kendisi atamasa da, Miguel Layun’a ‘al da at’ diye pası verdi ve Layun da bu ikramı geri çevirmedi: 0-3.

Bu sonuçla Porto, 6 puanlı lider Beşiktaş’ın ardında 3 puanla 2. sırada yer aldı. Monaco ve Leipzig ise ikinci hafta sonunda 1’er puanda kaldı.

ETİKETLER

PortoŞampiyonlar LigiBeşiktaşAboubakarMonacodeplasman30sonuçbitti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24