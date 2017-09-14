Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında

Ali DANAŞ / PORTO, (DHA) - Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto deplasmanında aldığı 3-1\'lik galibiyetin Porto\'daki yankıları sürerken bu maçta cezalı olan Vincent Aboubakar\'ın hareketi ilgi çekti.

Porto\'da forma giyen Beşiktaş\'ın eski oyuncusu Aboubakar, siyah-beyazlı takımın soyunma odasına girdi. Eski takım arkadaşlarına tek tek sarılan Kamerunlu oyuncunun neşesi gözlerden kaçmadı. Bu arada Ryan Babel ile beraber geçen sezon attığı gollerden yaşadığı sevincin aynısını yapan Aboubakar\'ın bu hareketi Babel tarafından İnstagram\'dan paylaşıldı.