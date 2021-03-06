Aboubakar, Beşiktaş'ı yeniden liderlik koltuğuna taşıdı!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 60 puana ulaşan siyah-beyazlılar, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmada ilk gol 15. dakikada geldi. Rachid Ghezzal'ın savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Vincent Aboubakar, topu kaleci Günay'ın üzerinden aşırttı ve boş kaleye topu ağlara gönderdi. 72'de de gol kaydeden Aboubakar, farkı ikiye çıkardı.

89. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dicko, topu filelere gönderdi.

Kalan sürede Gaziantep FK gol bulamayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.