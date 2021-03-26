Aboubakar'a Premier Lig'den talip

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı bir kez daha gündemine aldı.

Ekonomik nedenlerden dolayı gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden hazırlıklara başlayan West Ham United, bonservisi sezon sonu bitecek futbolculara yöneldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ı listesinde bulunyor.

Moyes Aboubakar'ı istiyor

West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes, Ocak ayı transfer döneminde yaptığı açıklamada Kamerunlu golcüyü kadrosunda görmek istediğini ifade etmişti.

Sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta attığı 15 golle siyah beyazlıların lider olmasında büyük rol oynadı. Kamerunlu forvetin kupada ise 3 maçta 1 gol attı. (Fanatik)