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Dünya

Aborijinler Türklerle yağlı güreş tuttu MELBOURNE (A.A)

07 Şubat 2012 19:48

-Aborijinler Türklerle yağlı güreş tuttu MELBOURNE (A.A) - 07.02.2012 - Avustralya'nın Melbourne şehrinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, binlerce Avustralyalıyı Anadolu kültürü ile buluşturdu.Melbourne şehrinin merkezi sayılan Federasyon Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün süren festivalde Türk kültürü, müziği ve yemeklerinin yanı sıra, Anadolu'da yaşayan bazı etnik kültürlerden de örnekler sunuldu. Festivale katılan Süryaniler kendi dans ve müziklerinden örnekler sunarken, gösteri yapan Süryani dansçı festivali, ''muhteşem, ümit ederim çok eğleneceğiz'' ifadesi ile anlattı. Birçok müzik ve folklor grubunun katıldığı festivalde kurulan Topkapı dekoru, Osmanlı ve Selçuklu kapıları ziyaretçilerin ilgisini çekerken, sembolik kapılardaki görevliler festival alanına gelenlere Türk kültürü hakkında bilgi verdi. -Aborijinler, Türklerle yağlı güreş yaptı- Festivalde en fazla ilgiyi çeken etkinlik ise Aborijinlerle Türklerin yağlı güreş tutmaları oldu. Alana döşenen sentetik çimen üzerinde kıyasıya güreşen Aborijinler ve Türkler, seyirciler tarafından yoğun şekilde alkışlandı. Centilmenlik içerisinde geçen müsabakalarda cazgır herkesi galip ilan etti. Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'ni organize eden İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi başkanı Zakir Yıldırım AA muhabirine ''Anadolu dediğiniz mozayiği biz buraya taşımaya çalıştık'' dedi. Festivale katılan Türk vatandaşları festivalden son derece memnun olduklarını belirterek 'eskiden tercüman bile bulamıyorduk şimdi herşey gelişti' dediler. Şehir merkezinde Türk bayraklarını görmekten son derece memmun olduklarını söyleyen Türkler, ''Şehir merkezinde Türk bayraklarını görmek göğsümüzü kabarttı'' açıklamasında bulundular. Türk yemeklerini çok beğendiklerini ifade eden Avustralyalılar ise yiyeceklerin Türkiye'deki anılarını hatırlattıklarını anlattılar. İki gün boyunca bir çok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, pazar gecesi Mustafa Keser konseri ile sona erdi.

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