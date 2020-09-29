Aboneliklerin iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (BTİK) Telefon, internet ve benzeri sözleşmelerin iptaline ilişkin Meclis’e gönderdiği yazıda, kurum olarak fesih taleplerinin her şartta alınabilmesi için yürütülen çalışmanın tamamlanması ile abonelik iptallerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

İnternet, telefon, sabit hat gibi abonelik sözleşmelerinin iptali konusundaki “abonelik sözleşmesinin ancak işletmecinin faks numarısına imzalı olarak gönderilmesi” uygulaması TBMM’ye şikâyet edildi. TBMM, konuyu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTİK) iletti. BTİK, Meclis’e gönderdiği yazıda, kurum olarak fesih taleplerinin her şartta alınabilmesi için yürütülen çalışmanın tamamlanması ile abonelik iptallerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul’dan M.S. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak internet, telefon, sabit hat ve benzeri abonelik sözleşmelerini aylarca sona erdiremediği şikâyetinde bulundu. Fesih talebinin işletmecinin faks numarasına imzalı olarak gönderilmesi zorunluluğundan dert yanan M.S., salgın nedeniyle faks cihazına ulaşma imkanının zorlaştığını ifade ederek, artık gelişen teknoloji doğrultusunda alternatif yöntemler kullanılmasını talep etti.

Benzer şikayetler olduğunu söyleyen komisyon, BTİK ile temasa geçti ve şikayetlerin çözümünü istedi. BTİK’in Meclis’e gönderdiği cevabi yazıda ise abonelik iptali çilesi çeken milyonlarca vatandaşa müjde verildi. BTİK yazısında "fesih başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesinin mümkün olacağı" belirtildi.