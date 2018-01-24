ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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İstanbul\'daki kar yağışı ve trafik durumuyla ilgili; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü gören Etiler\'den ve TEM Mahmutbey Mevkii\'nden dönüşümlü canlı yayındayız

İstanbul DHA