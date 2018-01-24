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DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: İstanbul'daki kar yağışı ve trafik durumuyla ilgili; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören Etiler'den ve TEM Mahmutbey Mevkii'nden dönüşümlü canlı yayındayız İstanbul DHA

24 Ocak 2018 20:59

DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul\'daki kar yağışı ve trafik durumuyla ilgili; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü gören Etiler\'den ve TEM Mahmutbey Mevkii\'nden dönüşümlü canlı yayındayız

İstanbul DHA

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DHAABONELERİMİZİN DİKKATİNE İstanbulTemmuzKöprüsüEtilerTEM Mahmutbey Mevkii

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