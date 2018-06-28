ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
28 Haziran 2018 16:34
Kahramanmaraş kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa\'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.
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