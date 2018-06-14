ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE :::::::::: CANLI YAYIN

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Kahramanmaraş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman (7), öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

14 Haziran 2018 16:02

Kahramanmaraş\'taki sel felaketinde hayatını kaybeden anne Fatma Uşak (40) ve çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman (7), öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cami avlusundan canlı yayındayız.

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KahramanmaraşUşakMevlütAli Osman 7
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