T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABONELERİMİZE DUYURU

Batman Şehitleri Uzman Çavuş Uğur Göksu' nun Samsun' daki,   Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin Ankara'daki, Uzman Çavuş Ali Hekim' in   Isparta' daki cenaze törenlerinden dönüşümlü olarak  CANLI YAYIN PLANLAMAKTAYIZ

05 Ekim 2018 15:05

Batman Şehitleri Uzman Çavuş Uğur Göksu\' nun Samsun\' daki,   Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin Ankara\'daki, Uzman Çavuş Ali Hekim\' in   Isparta\' daki cenaze törenlerinden dönüşümlü olarak  CANLI YAYIN PLANLAMAKTAYIZ...
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BatmanUzmanUğur GöksuSamsunCanAnkara UzmanAli HekimIspartaYAYIN PLANLAMAKTAYIZ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24