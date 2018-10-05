ABONELERİMİZE DUYURU

Batman Şehitleri Uzman Çavuş Uğur Göksu' nun Samsun' daki, Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin Ankara'daki, Uzman Çavuş Ali Hekim' in Isparta' daki cenaze törenlerinden dönüşümlü olarak CANLI YAYIN PLANLAMAKTAYIZ
05 Ekim 2018 15:05
Batman Şehitleri Uzman Çavuş Uğur Göksu\' nun Samsun\' daki, Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin Ankara\'daki, Uzman Çavuş Ali Hekim\' in Isparta\' daki cenaze törenlerinden dönüşümlü olarak CANLI YAYIN PLANLAMAKTAYIZ...
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