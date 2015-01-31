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Dünya
Deutsche Welle

AB’nin zirvesinde üçlü buluşma

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Michael Schulz Brüksel’de bir araya geldi.

31 Ocak 2015 12:50


Yunanistan'ın Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle işbirliğini sona erdirdiğini açıklaması üzerine Avrupa Birliği'nin tepesinde önemli bir buluşma gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Parlamentosu Başkanı Michael Schulz ile Strassbourg'da bir iş yemeğinde araya geldi.

Buluşmaya gazeteciler almadı sadece fotoğrafçıların fotoğraf çekmesine izin verildi. Martin Schulz'un bir sözcüsü görüşmenin dostane bir havada geçtiğini belirtti. Gündemde Alman-Fransız dostluğunun daha da derinleştirilmesi ve Avrupa Birliği'nde işbirliği olduğunu söyledi.

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis dün Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem ile bir araya gelmişti. Varufakis görüşmede borç kesintisi talebini iletmiş ancak bu talep reddedilmişti. Bunun üzerine Varufakis görüşme sonrası troyka ile işbirliğini sona erdirdiklerini açıklamıştı.

Berlin Yunanistan'ın yanı sıra mali problemlerle boğuşan Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde de tasarruf politikalarının gevşemesinden endişeli. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın da söz konusu ülkelerle daha mali konularda yakın bir işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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