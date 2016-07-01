AB'nin yeni dönem başkanı Slovakya



Mülteci krizinde AB'deki ortakları ile tam dayanışma içinde olmadığı için eleştirilen Slovakya, AB dönem başkanlığını altı aylığına Hollanda'dan 1 Temmuz itibariyle devraldı. Devir - teslim töreni için AB yetkilileri ve Slovak politikacılar bugün başkent Bratislava'da biraraya geldi.

Slovakya, dönem başkanlığı programını ise Brexit referandumunun sonucu ve devamındaki AB Zirvesi'ni beklediği için gecikmeli olarak perşembe günü açıkladı.

Hazırlanan gündemi AB'ye sunan Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı ile ilgili olarak 16 Eylül'de Bratislava'da özel bir AB zirvesi düzenleneceğini söyledi. Lajcak, zirvede İngiltere'ye karşı müzakere pozisyonunun ele alınacağını vurgulayarak İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeden sadece haklarına sahip olamayacağını ifade etti. Lajcak, "Alakart bir Avrupa olamaz. Brüksel'le ile 28 ayrı ikili anlaşma, AB'nin sonu olur" diye konuştu.

"Çokkültürlü göç deneyimi eksik"

Ülkesinin mülteci krizinde yeterince dayanışma göstermediğini itiraf eden Lajcak, Slovakya'da göçmenlerle sorun yaşandığını ve özellikle de İslam düşmanlığının söz konusu olduğunu ifade etti. Bakan, "Bizde çokkültürlü göç deneyimi eksik. Bunu değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz, ancak bu bir gecede ve Brüksel'in direktifleri ile olmaz" diye konuştu.

Lajcak, halkın isteği dışında alınan kararların aşırıları güçlendireceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Denisa Sakova da mültecilerin kota uygulamasına göre dağıtılmasına karşı olduklarını, başka bir öneri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da Brexit kararından sonra AB'nin fikrini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Fico, "Avrupa projesinin faydalarını vatandaşlara anlatma konusunda başarısız olduğumuzu biz politikacıların algılaması gereken bir dönemdeyiz" dedi.