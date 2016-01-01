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Dünya
Deutsche Welle

AB'nin yeni dönem başkanı Hollanda

Hollanda, 1 Ocak tarihi itibariyle AB'nin dönem başkanlığını Lüksemburg'dan devraldı.

01 Ocak 2016 15:12


Hollanda'nın AB'ye dönem başkanlığı yapacağı altı ay boyunca göç ve iltica politikasına öncelik verecek. Hollanda'nın dönem başkanlığı süresince Türkiye ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

AB'nin birliği

AB dönem başkanlığı vesilesiyle bir prensip metni açıklayan Hollanda hükümeti, terör tehdidi ve sığınmacı akını nedeniyle AB'nin bir arada kalması için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. AB'nin sürekli olarak bir sınav verdiğine dikkat çekilen metinde, Avrupa'da yükselişte olan aşırı sağcılığın ve Avrupa şüphecilerinin AB'nin birliğine gölge düşürdüğü kaydedildi.

12 yıl aradan sonra 12'nci kez dönem başkanı olan Hollanda bu görevi Lüksemburg'dan devraldı. AB'de dönem başkanı olan ülkeler dönem başkanlığını altı ay süreyle yürütüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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