AB'nin yeni başkanı Rompuy

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Rompuy: Eski açıklamamın önemi yok

Avrupa Birliği (AB) liderleri, günler süren zorlu ve gergin pazarlıkların ardından Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy’u AB Başkanı olarak atadılar. Van Rompuy’un seçilmesinde, AB liderlerinin güçlü, karizmatik ve üye ülke liderlerini gölgeleme potansiyeli olan bir isim yerine düşük profilli, ancak uzlaşı ustası bir ismi tercih etmeleri etkili oldu. Kişisel olarak Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakmayan Van Rompuy, zirve sırasında AB’nin bu konudaki politikalarına sadık kalacağı yönünde garanti verdi.



AB liderleri Brüksel’e uzlaşıya varamamış şekilde gelseler de zirve öncesi yapılan bir toplantı kilidin açılmasını sağladı. Son ana kadar selefi Tony Blair’i destekleyen İngiltere Başbakanı Gordon Brown, sol partilerden olan liderlerin yaptığı toplantıda bu desteği çekti.

Bunun üzerine sosyalist liderler İngiliz Catherine Ashton’ı AB Dışişleri Bakanı olarak desteklediklerini açıkladılar. Ashton’la birlikte “sol yelpaze, büyük ülke ve kadın” dengesi tutturulunca “sağ kanat, küçük ülke ve erkek” dengesini temsil eden Hıristiyan Demokrat Van Rompuy’un önü açıldı. Başından bu yana Almanya ve Fransa’nın desteğine sahip olan Van Rompuy’u aday olarak gösteren İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt bu isim üzerinde uzlaşı sağlamakta zorlanmadı.



‘Zen’ kişiliği öne çıkıyor



“Zen” kişiliğiyle öne çıkan, basında fazla haber olmaktan hoşlanmayan, siyasette diyalog ve uzlaşıyı her şeyin önünde tutan 62 yaşındaki Van Rompuy’un Türkiye’nin AB üyeliğine bakışı ise pek olumlu değil. Van Rompuy bundan 5 yıl önce muhalefetteyken yaptığı bir konuşmada, “Türkiye, Avrupa’nın parçası değil ve asla parçası olmayacak” demişti.

Gelinen aşamada Van Rompuy’un kişisel görüşlerinde herhangi bir değişiklik yok ancak oturacağı koltuk yeni AB Başkanı’nın farklı bir yaklaşım içine girmesi sonucunu doğuracak.

Zirve sonrasında yapılan basın toplantısında bunun ilk işaretini veren Van Rompuy, “Türkiye’nin üyeliği konusundaki kişisel görüşlerinin önem taşımadığını” ve “üye ülkelerin oybirliğiyle aldıkları kararların kendi kişisel görüşlerinin bütünüyle üzerinde olduğunu” ifade etti.



Türkiye konusundaki kararları üye ülke liderlerinin alıyor olması ve AB Başkanı’nın oy hakkının olmaması da Van Rompuy’un kişisel görüşlerinin önemini bir doz daha düşürüyor.



1.5 MİLYON



Fransız L’Express dergisi, AB’nin yeni başkanının yıllık gelirinin, maaş ve yol harcırahlarıyla 1.5 milyon euro‘yu bulacağını yazdı.



Barones Dışişleri Bakanı



Avrupa Birliği (AB) tarihinin ilk Dışişleri Bakanı Barones Catherine Margaret Ashton oldu. İngiltere’nin AB Komisyonu’ndaki ilk kadın temsilcisi olan Ashton, başarılı bir kariyere sahip olmakla birlikte dış politika alanında önemli bir tecrübeye sahip değil. “Yarışa” geç katılan Ashton’ın seçilmesi Avrupa’daki sağ-sol, kadın-erkek ve küçük üye-büyük üye konularındaki denge arayışının sonucu olarak gündeme geldi.



İngiltere’deki Tony Blair ve Gordon Brown hükümetleri döneminde “orta düzeyli” görevler alan, ancak üstlendiği hiçbir göreve seçim yoluyla gelmeyen Ashton özellikle eğitim, insan hakları, adalet ve eşitlik alanlarına yoğunlaştı. 2007’de Lordlar Kamarası lideri olarak Lizbon Antlaşması’na yeşil ışık yakılmasında öncü bir rol oynadı. 1999’dan bu yana Barones unvanını taşıyan 53 yaşındaki Ashton, 2008’den bu yana AB Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi olarak görev yapıyor.



2.5 yıl için Avrupa Birliği’nin ‘patronu’



Dönem Başkanlığı uygulamasının yerine geçecek olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı (AB Başkanı), Birlik’in dünyadaki yüzü olacak. AB sistemindeki en üst makamı oluştursa da ana görevi Birlik içinde uyum ve uzlaşı inşa etmek olacak. Dünya liderleri, AB konusunda görüşmek istediğinde muhatap olarak AB Başkanı’nı alacaklar. AB liderlerini bir araya getiren zirveleri yönetecek olan Başkan, görevi kötüye kullanması halinde üye ülkeler tarafından nitelikli çoğunlukla görevden alınabilecek. AB Başkanı iki buçuk yıllık dönem için seçiliyor ve süresi bir kez uzatılabiliyor. AB Dışişleri Bakanı ise, Birliğin ortak dış politikasını ve güvenlik politikasını yürütecek, bu politikaların geliştirilmesine katkıda bulunacak. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı görevini de yürüteceğinden koordinasyon açısından önemli bir rol oynayacak. Beş yıl için seçilen AB Dışişleri Bakanı’nın görev süresi bir kez daha uzatılabilecek. AB’nin Dış Eylem Servisi’nden de sorumlu olacak.