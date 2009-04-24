AB’nin vergi faslında top artık Brüksel’de

Türkiye, viski ve votkadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) indiriminden sonra Avrupa Birliğine (AB) Tütün Fonunu da aşamalı olarak kaldırma sözü verdi ve vergi faslının açılmasını beklemeye başladı.



Tam üyelik müzakerelerinde AB'nin vergi faslının açılması için Türkiye'den istediği "Alkollü içkilerden alkol derecesine göre ÖTV alınması ve Tütün Fonu'nun kaldırılması" işleminde ilk ön şart belirli ölçüde yerine getirildi.



Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi rejimini değiştiren Kararnameyle alkollü içkilerde nispi vergiler sıfırlandı, maktu vergiler de yeniden düzenlendi. Bu çerçevede viskideki asgari maktu ÖTV, içerdiği alkolün her bir litresi için 70,92 liradan 60 liraya düşürüldü. Cin ve votkada da 41,42 lira olan asgari maktu vergi 40 liraya indi.



Küsuratların da atıldığı yeni düzenlemede, rakının daha önce 35,84 lira olan maktu özel tüketim vergisi ise 36 liraya yükseltildi.



Bu arada Kararname öncesi AB'de vergilendirme ve gümrüklerden sorumlu Genel Müdürlük olan TAXUD ile yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, yüksek alkollü içkilerdeki maktu ÖTV'nin en fazla 60 liraya çekilebileceğini, rakıda ise şu aşamada herhangi bir artışa gidilmeyeceğini belirtti.



Yetkililer, AB tarafının viski ve votka gibi yüksek alkol derecesine sahip içkilerde maktu ÖTV'nin biraz daha aşağı çekilebileceği yönünde görüş ifade ettiğini, rakıda ise şu aşamada bir vergi artışında ısrar etmediğini vurguladılar.



Tütün fonu da kademeli kalkacak



Bu arada Türkiye, vergileme faslının açılması için masaya koyduğu diğer ön koşul Tütün Fonu için de AB'ye bir takvim verdi.



Takvimde, halen tütün ithalatında ton başına 3 bin dolar olan ve bütçeye yıllık 200 milyon dolarlık katkı yapan Tütün Fonu kesintisinin 2010'dan başlayarak 2018'e kadar sıfırlanması taahhüt edildi.



Alkollü içkilerdeki vergi değişikliklerini AB'ye bildiren, Tütün Fonu kesintisi için de kademeli kaldırma sözü veren Türkiye'nin, "Yüksek alkollü içkilerde nispi vergilemeye son verip, özel tüketim vergisi tutarlarını indirerek iyi niyetimizi gösterdik. Tütün Fonu kesintisi de kademeli son bulacak" diyerek, AB'den vergi faslının açılmasını talep ettiği belirtildi.



Maliye Bakanlığı yetkilileri, şu değerlendirmede bulundular:



"Bilindiği gibi AB bizden yüksek alkollü içkilerde alkol derecesine göre vergileme istemişti. Son kararname buna dönük önemli bir adımdır. Vergiler eşitlenmedi ama marj daraldı. Bu Türkiye'nin iyi niyetinin bir göstergesidir.



Rakı konusunda da tavrımız belli. Uzo'da diğer yüksek alkollü içkilerle 1'e 2 dengesi var. Yunanistan, üyelik sonrasında da bunu sürdürülebilir bir hak olarak almış. İtiraz üzerine konunun görüşüldüğü Adalet Divanı da bu konuda Yunanistan'ı haklı bulmuş. Biz, ön görüşmelerde (Yunanistan'a verdiğiniz bu hakkı bize de tanıyın) diyoruz. Aynı şekilde biz AB'ye henüz üye de olmadık. Uzun vadede vergileri birbirlerine daha da yaklaştırırız ama şu aşamada bile önemli bir adım attık. Bunu ifade ediyoruz.



Tütün Fonu'nda da AB tarafına kademeli sıfırlama sözünü verdik. Bundan sonra top Brüksel'de, Komisyonun sahasında. Biz, bu adımların ardından vergileme faslının açılmasını bekliyoruz."



