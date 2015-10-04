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Dünya
Deutsche Welle

AB'nin Türkiyeli sığınmacı planı

AB Komisyonu, AB sınırlarının korunması için Türkiye ile daha sıkı bir işbirliği hedefliyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Yunan ve Türk sahil güvenliği birimlerinin Ege'de birlikte devriye gezmesi planlanıyor.

04 Ekim 2015 15:51


Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre AB Komisyonu'nun yeni eylem planı uyarınca özellikle AB sınırlarının güney doğusunda faaliyet gösteren insan kaçakçılarının durdurulması hedefleniyor. Bu bağlamda Yunan ve Türk sahil güvenliği ekiplerinin AB sınır koruma ajansı Frontex kontrolünde Ege'de sınır güvenliğini sağlamak için bir an önce harekete geçmesi planlanıyor. Yakalanan sığınmacıların ise Türkiye'ye geri götürülmesi öngörülüyor.

Habere göre Türkiye'de ise AB'nin mali destek sağladığı ve iki milyon kişinin barınabileceği 6 yeni mülteci kampı oluşturulacak. Buna karşılık AB ülkelerinin de yaklaşık 500 bin sığınmacıyı kabul etmesi sağlanacak.

Türk Sahil Güvenliği yılbaşından bu yana Ege üzerinden AB'ye ulaşmaya çalışan yaklaşık 350 bin sığınmacının 50 binini durdurmuştu.

AB, Türkiye'nin mültecilerin ülkeye entegrasyonu konusunda da daha fazla adım atmasını talep ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin iş piyasasını Suriyeli mültecilere açması gerektiğine dikkat çekiliyor. Brüksel'in eylem planında ise buna karşılık BM mültecilere yardım fonuna daha fazla mali destek öngörülüyor. Bu yardımın 250 milyon euro civarında olacağı ifade ediliyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre söz konusu eylem planı geçen hafta AB Komisyonu ve Türk hükümeti temsilcileri arasında görüşüldü. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Brüksel’e yapacağı ziyarette gündeme geleceği, uzlaşma sağlanması halinde ise ekim ayı ortasında yapılacak AB zirvesine kadar gerekli düzenlemelerin yapılarak planın bir an önce uygulamaya konacağı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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