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AB'nin Türkiye raporundan: Rakı ile viskiyi eşitleyin

Viski türlerinde ÖTV 197 TL düzeyinde bulunuyor

19 Nisan 2018 11:41

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’yle ilgili son ilerleme raporunda alkollü içkilerin vergilendirmesinde düzenleme beklendiği belirtildi. Buna göre rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkının sıfırlanması talep ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB'nin sert eleştirileri içerdiği Türkiye raporunda  içkilerin vergilerindeki düzenleme için tanınan sürenin bittiğine dikkat çekildi ve viski ve rakı arasındaki vergi uyumsuzluğuna dikkat çekildi.

Raporda özetle, “Alkollü içeceklerde ise rakıyla diğer ithal içkiler arasındaki vergilendirme farklılıkları artırıldı. Sonuç olarak rakı ve muadili içkiler arasındaki vergi farkı arttı. Bu durum 2009 yılında açıklanan ve rakıyla muadilleri arasındaki vergi farkını 2018 yılı itibariyle tamamen sıfırlamayı hedefleyen eylem planıyla çelişiyor. 2009 yılı eylem planına bağlı olarak, alkollü içkiler ve tütündeki ayrımcı vergilendirmeler bu yıl tamamiyle kaldırılmalı” denildi. 

2018 yılı başında yapılan vergi artışlarıyla, rakıdan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 171 liraya çıkarılırken, viski türlerinde ise bu oran 197 TL düzeyinde bulunuyor.

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