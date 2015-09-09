AB'nin sığınmacı planı belli oluyor

AB Komisyonu Başkanlığı görevine kasım ayında gelen Juncker, "birliğin durumu"na

ilişkin ilk konuşmasını yapacak.

AB Komisyonu, sayıları hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük

oluşturan mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor.

Avusturya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı

çıkıyor.

AB Komisyonu ilk kez AB genelinde geçerli olacak bir "güvenli ülkeler listesi" de

hazırladı. Liste, başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların daha hızlı sınırdışı

edilebilmelerini sağlayacak. Brüksel'in öneri paketi arasında Avrupa'ya sığınmacı

akınını önlemek üzere Afrika ülkelerine sağlanan mali yardımın artırılması da

bulunuyor.

Sığınmacıların dörtte biri Almanya'ya

AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan kota planı uyarınca Almanya'nın payına

31 bin 443 sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da

bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte birine kapılarını açmış olacak.

Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı haziran sonu itibarıyla 746 bin

oldu. Federal Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre,

2014 yılı sonundan bu yana mülteci ve iltica başvurusunda bulunanların sayısı 117 bin

arttı.