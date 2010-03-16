AB'nin maliye bakanları Brüksel'de toplanıyor

T24 - Avrupa Birliği içinde euro kullanan ülkelerin maliye bakanları Yunanistan'ın borç durumu kontrolden çıktığı takdirde ülke ekonomisine verilecek mali desteği görüşmek üzere bugün tekrar Brüksel'de bir araya geliyorlar.





Yunanistan'da gösteriler



Yunanistan hükümetinin aldığı önlemler ülkede büyük tepki uyandırıyor



Ancak Yunanistan'a mali yardım yapılmasına diğer bazı AB başkentlerinden itirazlar devam ediyor.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, euro bölgesinin mali kurallarını çiğneyen ülkelerin, aşırıya varan durumlarda euro bölgesinden çıkarılması gerektiğini söyledi.



Bild gazetesinde mülakat veren bakan, "Daha sıkı kurallara ihtiyacımız var. Bu, son derece âcil durumlarda, mali durumunu hizaya sokmayan bir ülkenin euro bölgesinden çıkarılması olasılığını da içermeli." dedi.



Wolfgang Schaeuble, bir Avrupa Para Fonu kurulmasının şart olduğunu yineledi; halen euro bölgesindeki 16 ülkeyi kapsayan 'İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki kuralların bölgenin halen yüz yüze olduğu bunalımı gidermek için yeterli olmadığını söyledi.



"Daha sıkı kurallara ihtiyacımız olduğundan, Avrupa Para Fonu'nun kurulması şart. Euro İstikrar paktı yeterli değil. O dönemde kimse euro kullanan bir ülkenin iflas durumuna düşebileceğini düşünmemişti." diyen Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, bununla birlikte, ortaya atılan Avrupa Para Fonu'nun, Yunanistan bunalımıyla başa çıkmak üzere planlanmadığını belirtti ve Atina hükümetinin bütçe açığını kontrol altına almak için önlemler almasından da övgüyle söz etti.



Üst düzeyde bir AB yetkilisi, Reuters Haber Ajansına verdiği demeçte, Brüksel toplantılarında, Yunanistan'a borç garantisi verilmesi ya da karşılıklı borç sağlanması olasılığını ele alacaklarını; ancak verilecek yardımın miktarı hakkında bir rakam verilmeyeceğini söyledi.



Euro bölgesindeki 16 ülke, üç ay önce büyük bir borç ve bütçe açığı sorunu yaşamaya başlayan Yunanistan'a güçlü sözlü ve siyasî destek verdiler ama yapılacak malî yardım konusunda anlaşmaya varamadılar.



300 Milyar euroluk bir bütçe açığıyla karşı karşıya olan Yunanistan henüz euro bölgesinden yardım istemedi.



Yunanistan hükümetinin bu açığı azaltmak amacıyla uygulama soktuğu sıkı önlemler, Yunan kamuoyunda öfke yarattı.





