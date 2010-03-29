'AB'nin mali yapısı gözden geçirilmeli'

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Avrupa Birliği'nin (AB) mali yapısının tamamıyla gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Dominique Strauss-Kahn Varşova Ekonomi Üniversitesinde yaptığı konuşmada, AB'nin ekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.



IMF Başkanı, Avrupa projesinin daha üst seviyeye çıkartılması gerektiğini belirtirken, yeniden büyüme sağlayarak, işsizliği önlemek için ortak eylem gerektiğini ifade etti.



Dominique Strauss-Kahn, ABD ekonomisinin ise yakında oldukça hızlı bir şekilde büyüyeceğini söyledi.

