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Ekonomi

AB'nin kriz zirvesinde İngiltere'siz yola devam kararı BRÜKSEL (A.A)

09 Aralık 2011 12:18

-AB'nin kriz zirvesinde İngiltere'siz yola devam kararı BRÜKSEL (A.A) - 09.12.2011 - AB devlet ve hükümet başkanlarının ortak para avroyu kurtarma zirvesinde, AB anayasasında değişikliğe direnen İngiltere, Avrupa entegrasyonundan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. AB'nin 17 üyesinin dahil olduğu Avro Bölgesi, bütçe disiplinini güçlendirecek yeni bir anlaşmayla yola devam kararı alırken kalan 10 AB üyesinden İngiltere ve Macaristan haricindekiler, avro ülkelerinin anlaşmasına katılma isteğinde bulundu. Zirvede AB içindeki derin ayrışmayı gösterircesine Avro Bölgesi'nin zirveleri yılda en az 2 kez düzenlenmek üzere resmileştirildi. Avro Bölgesi liderlerince bu sabah yayımlanan ortak deklarasyonda, piyasalardaki tansiyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle ''daha güçlü ekonomik birliğe doğru ilerlemeye'' karar verildiği ve bu kapsamda bütçe disiplinini güçlendirecek yeni bir anlaşmanın imzalanarak parasal birliğin ardından mali birliğe doğru adımlar atılacağı bildirildi. ''Mali sözleşme'' adı verilen yeni hükümetlerarası anlaşmayla Avro Bölgesi'nde bütçe açığı gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3'ünü aşan ülkeler ''otomatik yaptırımlara'' uğrayacak. Bu yaptırımlar ancak Avro Bölgesi üyelerinin çoğunluğu karşı çıkarsa askıya alınacak.  Avro Bölgesi'nin imzalayacağı hükümetlerarası anlaşmaya kalan AB üyelerinden Polonya, Romanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya ve Litvanya katılmak istediğini açıklarken, Çek Cumhuriyeti ve İsveç, bunun için parlamentolarından onay arayacağını duyurdu. Bu durumda dışarda sadece İngiltere ve Macaristan kalacak.

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