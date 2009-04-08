AB’nin kriz önlemleri 3 trilyon Euro’ya ulaştı

AB Komisyonu, borçlanmakta zorlanan bankalara sağlanan hazine garantileri dahil, 27 AB üyesinde küresel mali krize karşı alınan tedbirlerin, 3 trilyon Euro’ya ulaştığını duyurdu.



AB Komisyonu'nun verilerine göre küresel krizle mücadele için bankalarına 300 milyar Euro sermaye enjekte eden AB üyeleri, banka ve mali sektör şirketlerini kamulaştırarak iflastan kurtarmak için de 400 milyar Euro harcadılar.



AB üyeleri, küresel finansal krizle birlikte uluslararası piyasadan borçlanmakta zorluk çeken bankalarına da 2,3 trilyon Euro’luk hazine garantisi sundular.

