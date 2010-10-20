AB'nin Kıbrıslı Türkler'le ticareti Rumlar'ın onayına kaldı

T24 - Avrupa Parlamentosu, KKTC ile AB arasında başlatılması öngörülen “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nün “yasal zemininin olmadığına” karar verdi. Tüzüğün AP’de reddedilmesi, Türk limanlarının Rum gemi ve uçaklarına açılması konusunu da “rafa kaldırmış” oldu.



KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, “AB’yle güven krizi doğdu. AB’nin acizliği, Ada’da çözümsüzlüğü destekleyecek’ dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Avrupa Parlamentosu, AB hükümetlerinin KKTC’ye 6 yıl önce söz verdiği doğrudan ticaret tüzüğünü etkisiz hale getiren bir karara imza attı. Avrupa Komisyonu’nun Rumların vetosunu aşmak amacıyla başvurduğu Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu, Kıbrıslı Türklerle ticaretin ancak Rumların onayıyla gerçekleşebileceğine hükmetti. AP Hukuk Servisi, hazırladığı raporda, Kıbrıslı Türklerle doğrudan ticaretin başlatılmasının, ancak “oy birliğiyle” mümkün olacağını bildirmişti. AB Hukuk Komisyonu’nda önceki gün yapılan toplantıda, bu raporun benimsenmesine 18 AP üyesi “evet” derken 5 AP üyesi karşı oy kullandı. AP Hukuk İşleri Komisyonu’nda Yeşil ve Liberallerin dışındaki siyasi gruplar Rumların lehine oy kullandı. Böylelikle Avrupa Parlamentosu, 2004’te AB Hükümetleri’nin KKTC ile Doğrudan Ticaretin başlatılmasına yönelik aldığı kararı çıkmaza soktu.





Oy birliği hâlâ geçerli



KKTC ile doğrudan ticaretin başlatılması yönünde görüş belirten AB Komisyonu, Lizbon anlaşmasının geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe girmesinden sonra bu türlü anlaşmalarda “oy birliği” şartı” aranmasına gerek olmadığını belirtmiş ve AP’nin görüş belirtmesi talebinde bulunmuştu. AP ise önceki gün aldığı kararla, “oy birliği” şartının hala geçerli olduğunu belirtmiş oldu.





KKTC: AB acizliğini gösterdi



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu karara sert tepki göstererek, Kıbrıs Türk halkı ile AB arasında ciddi bir güven krizinin doğduğunu, sonucun Rumları görüşme masasında sertleştireceğini, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük siyasetine destek verdiğini söyledi. Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “AB’nin 2004 yılında Kıbrıslı Türkler için aldığı doğrudan ticaret ve mali yardım tüzüğüyle ilgili yaşanan bu süreç genel olarak Avrupa Birliği’ne, özelde de bazı kurumlarına olan güvenini daha da sarsmıştır. Kıbrıs Türk halkıyla AB arasında ciddi bir güven krizi yaratacağı aşikârdır” dedi. Eroğlu Kıbrıs Türkü’nün 6 yıl boş yere bekletildiğini, AB’nin acizliğini ve BM görüşmelerinde olumlu katkısının bulunmayacağını ispat ettiğini kaydetti. Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu ise, bu “olumlu kararın” alınması için Rum yönetimindeki tüm siyasi partilerin birlikte hareket ettiğine de dikkat çekti.





Bundan sonra ne olacak?



AP Hukuk İşleri Komisyonu kararını yazılı olarak AP Başkanlık Konferansı’na gönderecek. Daha sonra AP Başkanlık Konferansı konuyla ilgili bir karara varacak. Ancak bu aşamadan sonra tüzük ile ilgili AP’de olumlu bir kararın çıkması mümkün gözükmüyor. Böylelikle tüzük için “oy birliği” şartı korunacak. Tüzüğün AP’de reddedilmesi, Türk limanlarının Rum gemi ve uçaklarına açılması konusunu da “rafa kaldırmış” oldu. Türkiye limanların ancak doğrudan ticaretin başlatılması halinde Rumlara açılabileceğini duyurmuştu.





