-AB'nin ihracattaki payı geriledi ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Türkiye'nin Kasım ayında 11 milyar 114 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatında AB'nin payı yüzde 44,5'e geriledi. AB'nin ihracattaki payı geçen yılın Kasım ayında yüzde 47 düzeyindeydi. AB'ye yapılan ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak, 4 milyar 946 milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Kasım ayı geçici dış ticaret verilerine göre, 2011 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2010 Kasım ayına göre yüzde 9,9 artarak 1 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla Irak (767 milyon dolar), İngiltere (741 milyon dolar), İtalya (602 milyon dolar) ve Rusya (560 milyon dolar) takip etti. Kasım ayında 18 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 24,5 artarak 2 milyar 369 milyon dolara ulaştı. Rusya'yı, 1 milyar 696 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 611 milyon dolar ile de Çin izledi. -İmalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 93,5'e çıktı- İhracat kalemlerine bakıldığında; Ocak-Kasım döneminde 122 milyar 502 milyon dolarlık ihracatın yüzde 93,5'i imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu oran yüzde 92,6 seviyesindeydi. 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 94 milyar 544 milyon dolar olan imalat sanayi ürünlerindeki ihracat, bu yıl 114 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 365 milyon dolar olan tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı 4 milyar 565 milyon dolara, söz konusu dönemde 2 milyar 435 milyon dolar olan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ihracatı ise 2 milyar 545 milyon dolara yükseldi. Balıkçılık alanında ise 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 131 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 172 milyon dolara çıktı. Bu yılın Kasım ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 228 milyon dolarla ''motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları'' oldu. Kasım'da ''kazanlar, makina ve cihazlar, bunların aksam ve parçaları'' kaleminde 918 milyon dolar, ''elektrikli makina ve cihazlar, bunların aksam parçaları'' kaleminde 866 milyon dolar, ''demir ve çelik'' kaleminde 844 milyon dolar ve ''örme ve giyim eşyası ve aksesuarları'' kaleminde de 607 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. -En yüksek ithalat mineral yakıt ve yağlarda- 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde sermaye (yatırım) malları ithalatı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 24 milyar 853 milyon dolardan 33 milyar 591 milyon dolara, ara (ham madde) malları ithalatı da 117 milyar 751 milyon dolardan 158 milyar 800 milyon dolara çıktı. Aynı dönemler itibariyle tüketim malları ithalatı 21 milyar 880 milyon dolardan 27 milyar 154 milyon dolara, ''diğerleri'' başlığında ifade edilen ithalatlar da 502 milyon dolardan 686 milyon dolara yükseldi. Kasım ayı itibariyle fasıllar düzeyinde en yüksek ithalat 4 milyar 876 milyon dolarla ''mineral yakıtlar ve yağlar''da görüldü. Bunu, kazanlar, makina ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları (2 milyar 94 milyon dolar), demir ve çelik (1 milyar 686 milyon dolar) ve motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları (1 milyar 370 milyon dolar) izledi.